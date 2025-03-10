Política de retención de datos
ai.work shall retain data as long as the company has a need for its use, or to meet regulatory or contractual requirements. Once data is no longer needed, it shall be securely disposed of or archived
Política de archivo y eliminación de datos
Customer accounts and data shall be deleted within sixty (60) days of contract termination or request for deletion.
Política de almacenamiento de datos
All customer data is stored encrypted. Access to customer data is limited to a small, MFA-protected SRE group following least-privilege IAM roles
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
Ajustes de retención de LLM
OpenAI may keep the history for up to 30 days solely to detect abuse, then deletes them, and never trains on them.
Política de tenencia de datos de LLM
Different customers are isolated logically and no training of data is done across customers.
Política de residencia de datos de LLM
We use OpenAI US data centres