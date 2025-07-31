Política de retención de datos
Harmony's retention policy is managed according to customer's preferences - either we do not delete data at all, or based on time frame per customer's configuration, or per specific user request with respect to GDPR policies.
Política de archivo y eliminación de datos
Harmony will remove data only per user's request with respect to GDPR policies
Política de almacenamiento de datos
Harmony stores customer data within the region requested by a customer, with respect to GDPR policies
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Anthropic's Claude, OpenAI's ChatGPT, AWS Nova
Ajustes de retención de LLM
Harmony's LLM do not store any data, only API based
Política de tenencia de datos de LLM
Haromny's LLM operates in a multi tenancy manner. However, each tenant data is accessed and managed separately, and models are operating within a tenant's region only.
Política de residencia de datos de LLM
Harmony's LLM do not store any data, only API based