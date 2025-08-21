Política de retención de datos
No user data is explicitly collected or retained. Ancillary data like IP addresses or query strings may be received and logged as part of operating the service.
Política de archivo y eliminación de datos
No user data is explicitly collected or retained. Server logs containing ancillary data are removed automatically after 30 days.
Política de almacenamiento de datos
No user data is explicitly collected or retained. Server logs are encrypted in transit and at rest.
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no