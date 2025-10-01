Política de retención de datos
Tembo retains your personal data for as long as reasonably necessary for the purposes and criteria outlined in our Privacy Policy. You have control to delete conversations by disconnecting your Tembo account from the Tembo in Slack app and/or by request deletion via emailing us at support@tembo.io.
Política de archivo y eliminación de datos
Tembo will archive/remove any data upon user request. Users can contact us via our discord or support@tembo.io as well as security@tembo.io.
Política de almacenamiento de datos
We employ strong safeguards to protect your information, though no online system is completely risk-free. Consider this when sharing data with Tembo.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Claude, Open GPT models, Composer 1, Gemini
Ajustes de retención de LLM
By default, your Slack conversations aren't used to train any models or stored within them.
Política de tenencia de datos de LLM
By default, data centers are multi-tenancy, unless otherwise agreed upon.
Política de residencia de datos de LLM
By default, we only process customer data in data centers located in the United States, unless otherwise agreed upon.