LangSmith Fleet

Política de retención de datos
Política de archivo y eliminación de datos
Política de almacenamiento de datos
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Países Bajos
Información del alojamiento de datos
Empresa de alojamiento de datos
GCP
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
yes
LLM utilizado(s)
Any custom model endpoint (Anthropic, OpenAI, and others)
Ajustes de retención de LLM
We do not retain any LLM data as we do not host the models ourselves.
Política de tenencia de datos de LLM
We do not host models, and we do not store users LLM api keys. Users are expected to provide their own LLM api keys, and pay for their usage. We have a feature for users to store any arbitrary secret, and that is where they put their keys.
Política de residencia de datos de LLM
We do not store any LLM data as we do not host the models ourselves.