Política de retención de datos
Clozd will retain customer data in accordance with our Data Management Policy. Clozd retains customer data for 30 days after cessation of service unless otherwise directed by the customer. All retention procedures follow industry best practices and legal requirements. For review of our Data Management Policy please see our trust center (trust.clozd.com).
Política de archivo y eliminación de datos
Clozd will remove customer data in accordance with our Data Management Policy. Clients may request data erasure at any time, with removal completed within 20 days. All disposal procedures follow industry best practices and legal requirements. For review of our Data Management Policy please see our trust center (trust.clozd.com).
For any additional questions or requests for data removal, please email us at privacy@clozd.com.
Política de almacenamiento de datos
Clozd will store customer data in accordance with our Data Management Policy. Clozd stores customer data in AWS us-east-1 (Virginia, USA) with logical separation between clients. Data is encrypted in transit and at rest. Data is classified, labeled, and handled according to sensitivity, with strict access controls. For review of our Data Management Policy please see our trust center (trust.clozd.com).
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS, us-east-1 region
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no