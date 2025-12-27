Política de retención de datos
ObscureHolidayBot retains only the minimum data required to operate the service, such as workspace installation identifiers, configuration settings, and scheduling preferences. No message content or private user messages are stored. Data is retained only for as long as the app is installed in a workspace or an active subscription exists.
Política de archivo y eliminación de datos
When a workspace uninstalls the app or requests data removal, all associated workspace data and configuration settings are deleted within a reasonable period. Backup data, if present, is removed according to standard operational retention schedules.
Política de almacenamiento de datos
Customer data is stored securely using industry-standard cloud infrastructure. Access to stored data is restricted to application services required for normal operation. No data is sold or shared for advertising purposes.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted infrastructure using managed services. Data is stored in secured environments with network and access controls.
Empresa de alojamiento de datos
Railway
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no