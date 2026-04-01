Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
SAML 2.0 SSO for team sign-in, which works with common identity providers such as Okta, Microsoft Entra ID (Azure AD), OneLogin, Google Workspace, and other SAML 2.0–compatible IdPs. See: https://docs.stripe.com/get-started/account/sso
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
support@stripe.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
yes
URL del programa de divulgación de vulnerabilidades
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
yes
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
yes
URL del programa de recompensa de errores (bug bounty)
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
Slack OAuth and Stripe (Stripe App installation and APIs).
Utiliza la rotación de tokens
no