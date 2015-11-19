Política de retención de datos
Simple In/Out retains your data for as long as you are a customer.
Política de archivo y eliminación de datos
Simple In/Out deletes your data upon cancellation of your account.
Política de almacenamiento de datos
Simple In/Out stores your dat encrypted at rest.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted.
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no