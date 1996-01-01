Esta aplicación fue creada por Slack.
Esta aplicación fue creada por un miembro del equipo de Slack para ayudar a conectar Slack con un servicio de terceros; es posible que Slack no pruebe, documente ni preste asistencia a estas aplicaciones de la misma forma que con nuestros servicios principales, como Enterprise Grid de Slack o Slack para Equipos. Puedes enviar tus sugerencias sobre estas aplicaciones a feedback@slack.com.
Solo utiliza datos a los que Slack ya tiene acceso (consulta nuestra Política de privacidad para obtener más información). Al habilitar o utilizar esta aplicación, es posible que te conectes con un servicio que no forma parte de Slack.
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.