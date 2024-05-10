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Box File Picker

Más formas de utilizar Box en Slack

Automatizar con el creador de flujos de trabajo

El creador de flujos de trabajo* te permite transformar los procesos habituales en automatizaciones, todo ello sin escribir ni una sola línea de código. Añade herramientas de terceros como Box a los flujos de trabajo para gestionar los procesos desde Slack y utiliza plantillas para empezar más rápido. Obtén más información acerca de las automatizaciones

Plantillas disponibles para Box:

Solicitud de firma de Box Sign

Utiliza Slack para enviar a una persona documentos para firmar desde una plantilla de Box Sign

Crear nueva carpeta de Box

Rellena un formulario y crea una nueva carpeta en Box

*El creador de flujos de trabajo solo está disponible en las suscripciones de pago