Repuso monitors all your social media networks and other relevant services for testimonials on your business. With our beautiful widgets you can showcase them easily on your website. Our dashboard lets you curate all posts in seconds without having to change your website and deploy it again.This integration informs you of newly found posts via a notification in your Slack channel of choice.
Repuso podrá ver:
Repuso podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
We don't collect any data from Slack
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
hello@repuso.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)