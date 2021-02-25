Arc Analytics

Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
no
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Sign-in with Slack (Slack OAuth)
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
hello@arc.supernormal.co
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
Amazon Web Services, Google Analytics, Intercom, Sendgrid, Sentry, and Stripe.
Utiliza la rotación de tokens
no