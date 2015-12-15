Política de retención de datos
Doorbell.io Ltd will retain data as long as your account remains active. Once you close your account, it all gets deleted, and then gets removed from the rolling database backups after 30 days.
Política de archivo y eliminación de datos
Doorbell.io Ltd has a 30 day rolling database backup policy, so any data which gets deleted will get fully removed after 30 days when the database backups expire.
Política de almacenamiento de datos
Doorbell.io Ltd data is encrypted at rest (as well as in transit).
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
Digital Ocean
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados