Uptrends monitors your websites and online applications and generates alert notifications based on your requirements. As Uptrends' alerts are traditionally sent to e-mail and SMS/text, these alert messages can in addition be sent to one or more Slack channels, allowing your team members to respond to incidents as a group, as well as individually.
Uptrends podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores