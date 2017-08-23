SL reseplaneraren is a app for Slack designed for users in Stockholm, Sweden, to easily plan their trips using public transport. By using the slash command /sl, users can search for trip information from a starting point to a destination (e.g., "Slussen to Hötorget"). The app provides detailed travel times and information in Swedish, streamlining the commuting experience within the city. Ideal for anyone looking to efficiently navigate Stockholm's transport network via Slack.
SL reseplaneraren podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
No data is stored
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
security@slreseplanerare.cf.services.srvc.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)