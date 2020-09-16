App Radar Insights enables you to regularly receive insights about your app and app store listing in Slack. This Slack integration helps you understand if and how your app can be found in Apple App Store and Google Play Store. With the integration, you can also more easily keep track of your app store reviews and app store features.With App Radar Insights, you no longer have to interrupt your daily workflow to check how your app is doing. All the information you need will be sent directly to your chosen Slack Channel. Let us do the hard work for you.
App Radar Insights podrá ver:
App Radar Insights podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
App Radar Software GmbH will retain Customer Data in accordance to EU GDPR
Política de archivo y eliminación de datos
App Radar Software GmbH will remove Customer Data in accordance to EU GDPR
Política de almacenamiento de datos
App Radar Software GmbH will store Customer Data in accordance to EU GDPR
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
The user may withdraw the consent to store his data at any time without providing a reason.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@appradar.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)