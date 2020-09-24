Castle helps businesses manage risk and fraud with only a few lines of code. By monitoring every user interaction, from registration and login to page views, form posts, and transactions, Castle is able to highlight any anomalies and suspicious user behavior.
Castle (legacy) podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
security@castle.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)