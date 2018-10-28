Standup Jack

Política de retención de datos
Stored indefinitely in case people re-activate (happens a lot). Stored on an RDS instance on AWS.
Política de archivo y eliminación de datos
People can email at support@standupjack.com and I'll remove their data immediately.
Política de almacenamiento de datos
Stored indefinitely in case people re-activate (happens a lot). Stored on an RDS instance on AWS.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no