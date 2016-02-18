Política de retención de datos
SatisMeter has a formal Data Retention Policy, which includes regular data backups for disaster recovery and business continuity purposes.
Política de archivo y eliminación de datos
Data is backed up according to our Data Retention Policy. Hourly, weekly, and monthly.
Política de almacenamiento de datos
SatisMeter does not store or process Customer Data in any form outside of the United States, other than for transit purposes, without the prior written consent of the Customer.
Customer Data is transmitted using secure protocols, on a dedicated link, and stored in a secured facility for backup.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no