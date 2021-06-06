Trakstar Hire

Política de retención de datos
Trakstar retains all their customer's data for at least 18 months after they have stopped using our services.
Política de archivo y eliminación de datos
Trakstar allows its customers to permanently delete their data within the application.
Política de almacenamiento de datos
Trakstar stores their customer's data in AWS Cloud that is encrypted at rest.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Primary data is hosted on AWS RDS
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no