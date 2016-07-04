Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
contact@fortay.co
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
Google NLP
Postmark (email)
Redis
MySQL
Sidekiq
Elastic
New Relic
Sentry
Cloudflare
Utiliza la rotación de tokens
no