Política de retención de datos
Dataminr retains data for as long as necessary to provide our Services or to fulfill the purposes outlined in our Privacy Policy.
In some instances Dataminr retains Personal Data for longer, if doing so is necessary to comply with our legal obligations, resolve disputes or collect fees owed, or is otherwise permitted or required by applicable law, rule or regulation.
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Política de almacenamiento de datos
Dataminr seeks to protect customer Personal Data from unauthorized access to or use, modification or disclosure using appropriate physical, technical, organizational and administrative security measures based on the type of Personal Data collected and how we are processing that data.
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no