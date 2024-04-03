Thinkst Canary

Política de retención de datos
We do not process or store personally identifiable or confidential information. Canary alerts remain on your Canary management console for as long as required and can be deleted at any time.
Política de archivo y eliminación de datos
The Canary management console and all of it's data is removed when a subscription is terminated.
Política de almacenamiento de datos
Full backups are performed daily. Backup data is encrypted.
Información del alojamiento de datos
Our data is hosted in single tenanted AWS EC2 instances within geographically suitable data centers.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no