Política de retención de datos
Customers can choose their retention settings by contacting their Account Manager. The default retention setting for Customer Data is 3 years.
Política de archivo y eliminación de datos
Upon customer deletion, Jiminny deletes customer data from our production environments within 30 days and backups are deleted within 60 days.
Política de almacenamiento de datos
Jiminny store data with Customer Data is stored redundantly at multiple locations in our hosting provider’s data centers to ensure availability. We have well-tested backup and restoration procedures, which allow recovery from a major disaster. Customer Data and our source code are automatically backed up nightly.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Irlanda
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted in multiple availability zones
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no