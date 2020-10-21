Fecha de la última prueba de penetración
2020-10-21
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
no
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
SAML-based solutions
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@splunk.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
no
Esta app utiliza servicios de terceros
The VictorOps Slack app communicates with the VictorOps platform. The VictorOps platform uses third parties to deliver notifications, as well as supporting one and two-way integration with various 3rd party services as configured by the customer.
Utiliza la rotación de tokens
no