icanhazdadjoke

Política de retención de datos
C653 Labs, Inc only collects and stores web application logs including connecting IP address and user-agent.
Política de archivo y eliminación de datos
C653 Labs, Inc will automatically remove any data collected after 30 days.
Política de almacenamiento de datos
C653 Labs, Inc will retain web application logs for as much as 30 days.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted in AWS with Cloudflare DNS and proxy.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no