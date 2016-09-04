Política de retención de datos
IP2Location only keep user ID as an identifier without any sensitive data.
Política de archivo y eliminación de datos
IP2Location only keep user ID as an identifier without any sensitive data and will remove when the app is uninstalled.
Política de almacenamiento de datos
IP2Location will store user data a secure Amazon RDS storage.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no