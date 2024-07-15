Hanzo Illuminate

Política de retención de datos
Hanzo will collect and retain Customer Data only as directed in response to active Matters (defining applicable users, channels and/or timeframes) which have been initiated and maintained within the application.
Política de archivo y eliminación de datos
Hanzo will automatically remove Customer Data as directed and when no longer required for active Matters being maintained within the application.
Política de almacenamiento de datos
Hanzo will store Customer Data in accordance with our data security and privacy policies, and only within secure hosting facilities for each customer.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud-hosted (single instance/single tenant)
Empresa de alojamiento de datos
Google Cloud Platform
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no