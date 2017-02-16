Política de retención de datos
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Política de archivo y eliminación de datos
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Política de almacenamiento de datos
We store all our data in Canada in encrypted storage.
Ubicaciones de los centros de datos
Canadá
Información del alojamiento de datos
We host all our data on DigitalOcean in the ca-central-1 region.
Empresa de alojamiento de datos
DigitalOcean
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados