Política de retención de datos
Winningtemp will retain customer data in accordance with GDPR.
Política de archivo y eliminación de datos
Winningtemp will archive and remove customer data in accordance with GDPR.
Política de almacenamiento de datos
Winningtemp will store data using encryption at rest in accordance with industry standard.
Ubicaciones de los centros de datos
Irlanda
Información del alojamiento de datos
AWS Fargate, AWS EKS, AWS RDS
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no