CheckCentral

Política de retención de datos
We retain data as-needed to provide services but allow anyone to request data removal at any time.
Política de archivo y eliminación de datos
We retain data as-needed to provide services but allow anyone to request data removal at any time.
Política de almacenamiento de datos
We store data encrypted and follow all best-practices for data security.
Ubicaciones de los centros de datos
Canadá
Información del alojamiento de datos
Internal
Empresa de alojamiento de datos
Internal
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no