elmah.io is a cloud based error logger and management tool for .NET web applications. Based on the de-facto standard error component ELMAH, logging errors from your webserver requires nothing more than installing a NuGet package. We support both ELMAH as well as popular .NET logging frameworks like log4net, NLog and Serilog.When installed, all exceptions on your webservers will automatically be synced to elmah.io’s powerful infrastructure based on Elasticsearch and Windows Azure. Everything from full-text to time-based searches fly at supersonic speed. Our integration with Slack automatically notify your team members when new errors are logged.elmah.io is a paid service, but you can sign up for a free 21 day trial.
elmah.io podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
A user can per request ask to get his/her user deleted. We want this to be a manual process, in order to disallow people from keep signing up for new trials.
When a user asks for deletion, the user data will be deleted from:
- Our database (Elasticsearch)
- Intercom
- MailChimp (in case the user signed up for the newsletter)
- Backups (we don't want to modify already created backup data, why we create a new total backup and delete the old one)
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
info@elmah.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)