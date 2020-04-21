Política de retención de datos
Bugsnag retains the Customer Data we receive as described in our Privacy Policy for as long as you use our Services or as necessary to fulfil the purpose(s) for which it was collected, provide our Services, resolve disputes, establish legal defenses, conduct audits, pursue legitimate business purposes, enforce our agreements, and comply with applicable laws.
Política de archivo y eliminación de datos
Bugsnag will erase the data once the retention period has passed and backups of the data will be deleted after a 7 day period.
Política de almacenamiento de datos
Data is stored at multiple redundant locations in order to ensure availability. Security controls, such as encryption at rest, are used to protect data from accidental or unlawful destruction, alteration or disclosure.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud Storage
Empresa de alojamiento de datos
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados