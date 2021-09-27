Política de retención de datos
Data will remain in your Raygun account until your data retention period expires for that data, or you manually choose to delete this information from your account settings.
Política de archivo y eliminación de datos
Data is maintained in our data stores and backups for up to 2 weeks following removal which is either triggered by you, one of your team, or by Raygun’s data retention policies. After this period the data is completely removed from our systems to support your data retention and destruction policies.
Política de almacenamiento de datos
Raygun uses encrypted data storage and secure backups keep your data protected. Data backups are maintained for 2 weeks at which point they are automatically and permanently deleted.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados