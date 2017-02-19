Política de retención de datos
Standup Alice will retain customer's data while they are actively using Standup Alice.
Política de archivo y eliminación de datos
Standup Alice will remove customer's data during 24 hours after Standup Alice Slack app is uninstalled. Customer can also send an email to hello@standupalice.com to request a data deletion.
Política de almacenamiento de datos
When Standup Alice is added into your Slack workspace, we will receive and store the team name, team Id, team tokens. When a standup is created, we will receive your Slack username, first and last name, Slack user profile, timezone and optionally email address of the standup's participants. We will collect and store conversations between Standup Alice and standup's participants as part of daily standup.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
Google Cloud
App/servicio con subencargados
no