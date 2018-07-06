Copper crm seamlessly integrates with G Suite so you can track leads, monitor activity, and close deals - all from your inbox.Copper — the crm that works for you. - Syncs with Gmail so you can work right out of your inbox - Zero data entry so you can focus on selling, not updating your crm - Get up and running in a matter of days, not months - Requires zero training - it’s that intuitive and easy to use - Designed to look and feel exactly like Google When you connect Copper to Slack, you can select the channel each type of notification about updates to leads or opportunities should be sent to. To integrate with Slack you must have a free trial or paid Copper account. Don't have any account? Start a free 14-day trial by visiting copper.com.
Copper podrá ver:
Copper podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Copper CRM, Inc. will retain customer data in accordance with GDPR.
Política de archivo y eliminación de datos
Copper CRM, Inc. will remove customer data in accordance with GDPR.
Política de almacenamiento de datos
Copper CRM, Inc. will store customer data in accordance with GDPR.
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
Customer may request data deletion by contacting Copper Customer Support at support@copper.com.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Okta
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@copper.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)