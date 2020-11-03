Política de retención de datos
Weeby Studio Ltd. will retain Customer Data in accordance with a Customer's instructions and in compliance with applicable law and legal process. Customer Data is stored as long as the account exists.
Política de archivo y eliminación de datos
Weeby Studio Ltd. will remove Customer Data in accordance with applicable data protection laws. We may need to retain certain information for record-keeping purposes. Customers can delete their accounts. Our backups will be deleted after 14 days.
Política de almacenamiento de datos
Customer Data is stored in our hosting provider's data center. Customer Data and our source code are automatically backed up on daily basis. We keep our backups for 14 days.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Empresa de alojamiento de datos
Digital Ocean
App/servicio con subencargados
no