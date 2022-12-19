Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
We currently support SSO with multiple identity providers, such as LDAP, SAML, OAuth, OpenID, OpenID Connect, and JSON Web Tokens (JWTs) - all of the common and most popular identity standards.
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@mural.co
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
Utiliza la rotación de tokens
no