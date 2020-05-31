Política de retención de datos
Our data retention policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Política de archivo y eliminación de datos
Our data archival/removal policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Política de almacenamiento de datos
Our data storage policy is documented in our information security policy which is shared with customers upon request. It is not a public document.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Singapur, Australia, India, Brasil
Información del alojamiento de datos
We host our data in AWS regions around the world. Not all data is hosted in all regions.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados