Suitest notification app is on Slack!You can now integrate Suitest directly with your Slack channels. Receive short messages regarding the progress of your test packs and get notified across your devices when Suitest has finished testing.Get your notification through the Suitest app on Slack immediately when: * All test were finished on your devices. * An error is produced on one of the devices.Suitest integration app requires Suitest account. No additional fees.Additional significant features are coming soon, so stay tuned!
Suitest podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
Customer Data are retained as long as the user has an active account.
Política de archivo y eliminación de datos
We will remove Customer Data on request.
Política de almacenamiento de datos
Customer Data are retained as long as the user has an active account.
App/servicio con subencargados
no
Certificados y conformidad
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
Write request to support@suite.st.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
support@suite.st
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)