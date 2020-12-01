Política de retención de datos
Bugcrowd's data retention policy is compliant with SOC2, ISO27001, and ISO27017.
Política de archivo y eliminación de datos
Bugcrowd's data archival/removal policies are compliant with SOC2, ISO27001, and ISO27017.
Política de almacenamiento de datos
Bugcrowd stores data in accordance to SOC2, ISO27001, ISO27017, and the NIST standard.
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted with encrypted backups.
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
no