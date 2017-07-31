Vecta is a powerful, collaborative SVG editor that's built for teams. It's like Google Docs only for diagramming.Easily communicate complex ideas visually with Vecta's Slack app, so everyone stays informed, and gets to review and collaborate on ongoing projects, right on your Slack channel.
Vecta podrá ver:
Vecta podrá hacer:
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