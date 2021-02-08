Churn Buster

Fecha de la última prueba de penetración
2021-02-08
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
yes
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
support+security@churnbuster.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
yes
URL del programa de divulgación de vulnerabilidades
El programa de divulgación de vulnerabilidades engloba la app de Slack
yes
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
yes
URL del programa de recompensa de errores (bug bounty)
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
Stripe for Payment Processing, Postmark for Email Delivery, Intercom for User Management, Sentry for Error Reporting, Logentries for Logging, Twilio for SMS Delivery, Zapier and Slack for Integrations
Utiliza la rotación de tokens
no