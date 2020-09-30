Feedback Loop is an Agile Research platform for rapid consumer feedback. Used by product managers and researchers, Feedback Loop allows you to go from questions to data in days.This app will receive notifications related to account activity on Feedback Loop, including notifications when new research data is available.Feedback Loop is a paid service. This app will function only when paired with an active Feedback Loop account. It may only be added or configured by a Workspace Administrator for the account.
Feedback Loop podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
General
Gobernanza de datos y privacidad
Certificados y conformidad
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
yes
Contacto para resolver temas de seguridad
security@alphahq.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)