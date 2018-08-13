WebGazer is an uptime monitoring and analytics platform. It monitors your websites, API endpoints and cron jobs. And alerts you in case of an issue.This app integrates WebGazer with Slack. You can select the channel you want to get your WebGazer notifications on.
WebGazer podrá hacer:
Revisa los detalles para comprender mejor las prácticas de seguridad de esta app. Para obtener más información sobre cómo evaluar las apps para tu espacio de trabajo, visita nuestro Centro de Ayuda.
WebGazer will retain customer data in in accordance with Customer’s instructions, including any applicable terms in the Terms of service and Privacy policy, and as required by applicable law.
Política de archivo y eliminación de datos
WebGazer shall delete Customer Data in accordance with (i) data retention periods available online at: https://www.webgazer.io/pricing; or (ii) if needed, Customer may request that WebGazer delete Customer Data at any point.
Política de almacenamiento de datos
WebGazer will store customer data in accordance with customer's instructions and as required by applicable law.
Procedimiento de la solicitud de eliminación de datos
Account deletion can be requested after signing in and once the request is made, WebGazer, Inc. deletes all the associated data irreversibly.
Conforme con la HIPAA
no
Aunque esta aplicación es compatible con la HIPAA, Slack no tiene un acuerdo de socios comerciales con ningún proveedor de aplicaciones de terceros, incluidas las de Slack Marketplace, por lo que será tu responsabilidad validar el cumplimiento y ejecución del acuerdo adecuado por parte del proveedor antes de activarla.
Seguridad
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
security@webgazer.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)