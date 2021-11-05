Política de retención de datos
LambdaTest saves all user data for no more than 60 days. Users are controllers of their data and LambdaTest provides both UI based and API based methods to extract, or delete this data.
Política de archivo y eliminación de datos
LambdaTest saves all user data for no more than 60 days. After 60 days this data gets automatically deleted.
Política de almacenamiento de datos
LambdaTest saves all user data as per GDPR and CCPA policies. All European user's data gets saved in Europe based data centers where as all north american user's data gets saved in NA region. All data is saved in end-to-end encrypted format as per NIST guidelines
Ubicaciones de los centros de datos
Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Reino Unido
Información del alojamiento de datos
AWS
Empresa de alojamiento de datos
AWS
App/servicio con subencargados
yes
Directrices para subencargados
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no