Fecha de la última prueba de penetración
2023-12-08
Resumen ejecutivo disponible para posibles clientes cuando así lo soliciten
yes
Admite el inicio de sesión único (SSO) con los siguientes proveedores
Okta, Azure, Google, etc. Anything that supports SAML 2.0
Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
yes
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
security@pagertree.com
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Utiliza la rotación de tokens
no