Reminder Bot

Admite el lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML)
no
Dispone de un equipo de seguridad especializado
no
Contacto para resolver temas de seguridad
support@reminderbot.io
Dispone de un programa de divulgación de vulnerabilidades
no
Dispone de un programa de recompensa de errores (bug bounty)
no
Requiere autorización/conexiones de terceros
yes
Esta app utiliza servicios de terceros
Google Analytics, Facebook Ads Pixel, Google Chat, Microsoft Teams API, Discord API, Microsoft Outlook API, Telegram API, IP Lookup API.
Utiliza la rotación de tokens
yes