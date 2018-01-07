Política de retención de datos
Micrantha will retain customer data in accordance with GDPR and PIPEDA. The fortunes service currently retains no customer information.
Política de archivo y eliminación de datos
Micrantha will remove customer data in accordance with GDPR and PIPEDA.
Política de almacenamiento de datos
Micrantha will store customer data in accordance with GDPR and PIPEDA.
Ubicaciones de los centros de datos
Canadá
Información del alojamiento de datos
Cloud hosted
Empresa de alojamiento de datos
DigitalOcean
App/servicio con subencargados
no
La aplicación/servicio utiliza grandes modelos lingüísticos (LLM)
no